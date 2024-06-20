Дебютировал новый фургон Lada Largus Kub

На автомобильном рынке представлен новый фургон Lada Largus Kub второго поколения. Об этом сообщает «Авторевю».

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Самую первую версию подобных фургонов АвтоВАЗ выпустил в 2017 году, позже «кубическое» семейство было расширено. Теперь у модели есть новая пластиковая надстройка с полноценными вертикальными боковинами вместо прежних «наращенных» и скошенных. Объем кузова у базового фургона составляет 4,9 кубометра вместо четырех у прежнего «Куба» и 2,5 кубометра у заводского «Ларгуса».

«Грузопассажирский пятиместный вариант может похвастать грузовым отсеком на 3 кубометра, а у семиместного багажник вмещает 1,5 м3. Ларгус Куб немного подрос в размерах: длина — 4970 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1930 мм», — говорится в публикации.



Фургону дали стандартные восьмиклапанные двигатели 1.6 (90 л.с.) и пятиступенчатую «механику». Выпуск модифицированных машин запланирован на конец лета.

Ранее АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Представитель компании на стенде рассказал журналистам, что на ПМЭФ привезли концептуальный макет. Двигатель имеет номинальную мощность в 60 кВт и максимальную в 120 кВт. Запас хода на одном заряде — 175 км при емкости батареи в 34 кВт.