Zeekr запретил поставки авто в Белоруссию

Накануне в сети распространилась информация о запрете со стороны компании Zeekr (входит в состав Geely) на экспорт электромобилей в Россию. Информацию как подтверждали, так и опровергали авторитетные представители индустрии, в Geely и Zeekr пока отмалчиваются, но в пользу правдивости ограничений появилась новость о запрете поставок Zeekr в Беларусь.

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Об этом сообщил белорусский канал Onliner Auto: "В компании Westmotors рассказали, что им тоже пришло уведомление от китайских партнеров. С первого июля покупка и доставка электрокаров премиального бренда в Беларусь по параллельному импорту станет невозможной".



Представитель Westmotors сказал, что пока нет понимания того, как будут развиваться события далее, не исключив, что всё это - пиар-ход. К слову, такую версию высказал один из собеседников сайта "Китайские автомобили", который провел своё масштабное расследование относительно судьбы Zeekr в России, но, увы, окончательной точки в нём не поставил.

Также есть параллель относительно санкций в отношении автомобилей Zeekr, которые будут ввозиться в обход запретов после 1 июля: источники и "Китайских автомобилей", и Onliner Auto рассказали, что у машин будет блокироваться электроника, точнее - мультимедиа, на которой завязана работа многих систем. Авто сможет двигаться, но даже подогрев сидений или климат-контроль будет включить невозможно.

Главная и очевидная причина, по которой Geely и Zeekr приняли решение о введении запрета на экспорт в Россию и Беларусь - опасение санкций, вследствие которых может пострадать европейское направление бизнеса: автомобили Zeekr официально продаются в странах ЕС.