В России скоро появится новый Volkswagen Tiguan L

В ближайшее время в России начнутся продажи удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения для китайского рынка.

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В крупном московском дилерском центре подтвердили факт и сообщили, что стоимость кроссовера будет «около 6 миллионов рублей». Серьезные скидки ожидают покупателей, оформивших кредит, а также по программе Trade-In, но сумма выгоды не названа.

Гарантия сроком на два года будет распространяться на обслуживание машин исключительно в сервисных центрах дилерской сети.

Топовая версия автомобиля 2024 года будет доступна только в полноприводном исполнении. Она оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил, коробкой передач «робот».

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В набор опций входят датчик дождя и света, панорамная крыша, обогрев всех сидений. Модель может похвастаться не только кожаным салоном, но и двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, функцией автоматической парковки и системой старт-стоп.

Ранее в другом дилерском центре начались продажи нового большого кроссовера Volkswagen Teramont также в топовой версии за 8 миллионов рублей при покупке за наличные.