АвтоВАЗ подтвердил факт подготовки к выпуску Lada Niva Sport

"Стандартный процесс подготовки к серийному производству", - цитируют "Автоновости дня" представителя АвтоВАЗа, который прокомментировал появившуюся в Cети информацию о тестовой сборке новой версии внедорожника на мощностях Lada Sport.

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Какой будет спортивная версия "Нивы", стало известно в начале года, когда прототип был показан в рамках "Жигулёвской мили". Niva Sport получила расширенные арки колёс, воздухозаборник в капоте, колёса увеличенного размера.

В салон установили другие кресла с комбинированной чёрно-красной отделкой и развитой поддержкой, два рычага управления трансмиссией (вместо трёх у Lada Niva Legend - прим. "РГ"), изменённый тоннель. Для удобства замок зажигания был перенесён слева на правую сторону.

Главным отличием Niva Sport является 118-сильный 16-клапанный поперечно расположенный двигатель, под который адаптировали подкапотное пространство, разработанное изначально под продольную компоновку. Известно, что "Нива Спорт" получила другие валы, системы впуска и выпуска, лишился кардана на крестовинах, который заменили ШРУСы.

Ранее "РГ" рассказывала, когда Lada Niva Sport появится на рынке.