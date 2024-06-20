Москвичам ответили, что делать, если на авто упало дерево

При падении дерева на машину не стоит убирать с нее ветки, щепки, обломки дерева. Первое, что нужно сделать, - обратиться в полицию для фиксации повреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество.

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Как отмечается, если дело не возбудят, можно попытаться найти виновного и получить компенсацию ущерба. В Роскачестве отметили, что полиция при осмотре места падения составит документ, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю.

«И хотя полиция, скорее всего, вынесет отказ в возбуждении уголовного дела в случае отсутствия злого умысла, у вас будет заявление в полицию и талон-уведомление об обращении. Он понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба», — указали в ведомстве.



Днем 20 июня столицу накрыли мощный ливень и ветер. Власти Москвы призвали горожан воздержаться от пребывания по улице. В МЧС заявляли, что до 22:00 мск ожидается ливень и шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, а с 12:00 до 17:00 мск есть риск формирования смерчей.