Электрическому Alfa Romeo Junior Veloce добавили мощности

Итальянский автопроизводитель сообщил, что самая дорогая и мощная версия субкомпактного кроссовера Junior с приставкой Veloce, оснащенная электрической силовой установкой, проходит финальные испытания перед выходом на рынок. Вместе с тем стало известно, что электромотор Junior Veloce выдает 280 лошадиных сил, что на 40 сил больше, чем предполагалось изначально.

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Выход нового кроссовера Alfa Romeo на рынок сопровождался небольшим скандалом. Изначально модель представили с названием Milano, однако под давлением Адольфо Урсо, министра промышленности и производства Италии, марке пришлось ее переименовать. Урсо указал на то, что Milano может ввести потребителей в заблуждение, так как кроссовер производится не в Италии, а в Польше. В результате Alfa Romeo остановила свой выбор на имени Junior (буквальный перевод — «младший»), которое указывает на позиционирование модели.

Junior дебютировал в двух модификациях: гибридной Ibrida и в базовой электрической Elettrica. Позже Alfa Romeo пообещала представить еще два варианта — полноприводный гибридный Junior Ibrida Q4 и топовый электрический Elettrica Veloce. Новость касается как раз последнего, который будет не только самым дорогим, но и самым мощным кроссовером в семействе.

В подвеске Alfa Romeo Junior Veloce будут применены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установят дисковые тормоза диаметром 380 миллиметров с четырехпоршневыми суппортами и предложат для кроссовера 20-дюймовые диски. В компании заявляют, что у электрокросса будет самое острое рулевое управление в классе с передаточным отношением 14,6.

Единственный электромотор установлен на передней оси и выдает 280 лошадиных сил и 345 Нм крутящего момента. Предполагаемая емкость батареи — 54 киловатт-часа, так что Junior Veloce вряд ли сможет похвастаться внушительным запасом хода. Динамические характеристики пока не рассекречены.

Что касается обычного электрического Junior, то он комплектуется электромотором мощностью 154 лошадиные силы, а батарея емкостью 54 киловатт-часа обеспечивает 410 километров хода по циклу WLTP без подзарядки. Такой кроссовер уже можно заказать, стоит он от 39 500 евро (3,68 миллиона евро во курсу сегодняшнего дня).