Электрическому Alfa Romeo Junior Veloce добавили мощности
Итальянский автопроизводитель сообщил, что самая дорогая и мощная версия субкомпактного кроссовера Junior с приставкой Veloce, оснащенная электрической силовой установкой, проходит финальные испытания перед выходом на рынок. Вместе с тем стало известно, что электромотор Junior Veloce выдает 280 лошадиных сил, что на 40 сил больше, чем предполагалось изначально.
Выход нового кроссовера Alfa Romeo на рынок сопровождался небольшим скандалом. Изначально модель представили с названием Milano, однако под давлением Адольфо Урсо, министра промышленности и производства Италии, марке пришлось ее переименовать. Урсо указал на то, что Milano может ввести потребителей в заблуждение, так как кроссовер производится не в Италии, а в Польше. В результате Alfa Romeo остановила свой выбор на имени Junior (буквальный перевод — «младший»), которое указывает на позиционирование модели.
Junior дебютировал в двух модификациях: гибридной Ibrida и в базовой электрической Elettrica. Позже Alfa Romeo пообещала представить еще два варианта — полноприводный гибридный Junior Ibrida Q4 и топовый электрический Elettrica Veloce. Новость касается как раз последнего, который будет не только самым дорогим, но и самым мощным кроссовером в семействе.
В подвеске Alfa Romeo Junior Veloce будут применены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установят дисковые тормоза диаметром 380 миллиметров с четырехпоршневыми суппортами и предложат для кроссовера 20-дюймовые диски. В компании заявляют, что у электрокросса будет самое острое рулевое управление в классе с передаточным отношением 14,6.
Единственный электромотор установлен на передней оси и выдает 280 лошадиных сил и 345 Нм крутящего момента. Предполагаемая емкость батареи — 54 киловатт-часа, так что Junior Veloce вряд ли сможет похвастаться внушительным запасом хода. Динамические характеристики пока не рассекречены.
Что касается обычного электрического Junior, то он комплектуется электромотором мощностью 154 лошадиные силы, а батарея емкостью 54 киловатт-часа обеспечивает 410 километров хода по циклу WLTP без подзарядки. Такой кроссовер уже можно заказать, стоит он от 39 500 евро (3,68 миллиона евро во курсу сегодняшнего дня).