Представлен новый Bugatti Tourbillon: гиперкар вне времени с V16

Дебют гиперкара Bugatti — всегда Событие, настолько редко в Мольсайме показывают новые модели. Этой премьеры ждали особенно, ведь французский бренд отдалился от концерна Volkswagen и перешёл под крыло хорватского изобретателя Мате Римаца, а на арену вышли электрические гиперкары. Bugatti Tourbillon не разочаровал: уникальные инженерные решения, дизайнерские вау-эффекты, небольшой тираж и длительное ожидание начала поставок — всё по канонам.

© Motor.ru

Ещё пять лет назад Bugatti объявила, что больше не будет ставить рекорды скорости: покорив отметку 300 миль в час (483 км/ч) на серийном автомобиле, в компании сосредоточились на других областях. Новый супергибрид Tourbillon нельзя назвать «самым-самым» — по разгонной разгонной динамике он уступает Rimac Nevera, по максимальной скорости — SSC Tuatara.

Однако Мате Римац дал понять, что покупателей гиперкаров не интересуют сухие цифры: дескать, в скорости того же Rimac Nevera сомнений нет, а из тиража в 150 экземпляров за три года удалось продать только 50 машин. Поэтому главной «фишкой» Bugatti Tourbillon стали инженерные решения, например, безнаддувный двигатель V16!

© Bugatti

До массового производства такой мотор удалось довести «Кадиллаку» без малого 90 лет назад, хотя более или менее удачные идеи выпустить суперкары, седаны и даже внедорожники с V16 продолжались до начала 2000-х. Разработчик V16 для Bugatti Tourbillon — британская фирма Cosworth. Рабочий объём — 8,3 литра, это очень громкий «верховой» мотор, который можно раскручивать до 9000 об/минуту.

Сам по себе «атмосферник» выдаёт 1000 лошадиных сил и 900 Нм, что по меркам современных гиперкаров маловато. Поэтому Bugatti сделала ставку на гибридную систему с тремя электродвигателями: один встроен в 8-ступенчатый преселективный «робот», два других размещены на передней оси (каждый приводит в движение одно колесо). Пиковая отдача гибрида — 1800 лошадиных сил, что позволяет Bugatti Tourbillon разогнаться с места до 100 км/ч за две секунды.

© Bugatti

Максимальная скорость нового гиперкара — 445 км/ч, то есть результат базового Chiron перекрыт на 5 км/ч. Однако прогресс по разгонной динамике очевиден: с места до 200 км/ч новинка ускоряется быстрее пяти секунд (-1,1 с), с места до 300 км/ч — быстрее 10 секунд (-3,1 с), а до 400 км/ч можно разогнаться менее чем за 25 секунд (-7,6 с). Точные характеристики назовут после сертификации.

Выдающаяся динамика Bugatti Tourbillon достигнута не в ущерб экологии, то есть ограничений с заездом в центр городов не будет. Всё дело в том, что конструкторы умудрились встроить в карбоновый монокок Т-образную 800-вольтовую батарею ёмкостью 24,8 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС составляет по меньшей мере 60 километров. О скорости зарядки автопроизводитель умолчал.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

По длине Bugatti Tourbillon на 127 миллиметров больше «Широна», зато высота сократилась на 23 миллиметра. Снаряжённая масса супергибрида оказалась меньше, чем у предшественника! Разница составляет символический один килограмм (1995 против 1996 килограммов), но с учётом большого аккумулятора этот результат впечатляет.

Сэкономить удалось за счёт отказа от тяжёлого турбомотора W16 (новый «атмосферник» весит всего 252 килограмма), отсутствия механического полного привода, упрощения системы охлаждения и инновационной подвеске — кованые алюминиевые рычаги, «напечатанные» на 3D-принтере на 45% легче исходных стальных. Как и прежде, в конструкции широко применяются композитные материалы, карбон и титан.

© Bugatti

Дизайн экстерьера Bugatti Tourbillon выдержан в духе предшественника, но общих деталей нет, ведь силовая структура на основе монокока разработана заново. Удалось отказаться от классических распашных дверей в пользу схемы с «крыльями бабочки» а-ля McLaren. Также британские суперкары напоминает дизайн кормы: хитрый профиль фонарей будто бы вдохновлён моделью P1.

Впрочем, фирменные черты Bugatti остались: бережно сохранены и овальные боковины, и решётка радиатора в виде подковы. Оригинальное решение — одиночный вертикальный стеклоочиститель в духе прототипов из гонок на выносливость. Также обращают на себя внимание гигантский даже по меркам гиперкаров диффузор и выдвижной спойлер.

Интерьер Bugatti Tourbillon словно бросает вызов индустрии. Была поставлена задача создать салон «вне времени», который не устареет ни через 10, ни через 100 лет, поэтому внимание обратили... на производителей часов! Никаких цифровых приборных панелей: все показатели, вплоть до заряда батареи, отображаются стрелками. Перед водителем три круглых табло с выставленными напоказ шестерёнками, которые объясняют название модели.

Конечно, турбийона у гиперкара нет: в механизме, который компенсирует влияние земного притяжения на точность хода часов, новинка не нуждается. Символизм в том, что механические часы остаются актуальны и по сей день, хотя давно появились более точные электронные аналоги. Так и Bugatti Tourbillon олицетворяет востребованность монструозных бензиновых моторов в эпоху электромобилей.

© Bugatti

Стрелочной панелью приборов занимаются швейцарские мастера, и каждый кластер — произведение искусства, состоящее из 600 титановых деталей и драгоценных камней. Точность — от пяти до 50 микрон. Другой шедевр дизайна — руль с «парящими» лепестками. У него две спицы сверху и снизу, при этом ступица зафиксирована, а вся информация для водителя однозначно читаема вне зависимости от положения колёс.

О регулировках руля ничего не сказано, зато известно, что сиденье водителя жёстко зафиксировано, а настраивать можно только положение педалей. Сенсорных клавиш на большинстве официальных снимках не видно вовсе, хотя это лукавство: небольшой тачскрин c поддержкой Apple CarPlay всё-таки есть, он выдвигается из передней панели при необходимости. К примеру, на него выводится информация с камеры заднего вида при включении реверса.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Bugatti обращает внимание, то Tourbillon просторнее предшественника и комфортнее в дальних поездках. Есть даже аудиосистема, хоть и без привычных динамиков: панели салона сделаны таким образом, чтобы «возбуждать» внутренние поверхности гиперкара, словно струны деку музыкального инструмента. В теории решение позволяет сэкономить массу не в ущерб качеству звучания.

Опробовать в деле Bugatti Tourbillon удастся не скоро: первые клиенты получат свои машины только в 2026 году. Тираж купе ограничен 250 штуками, стартовая цена — 3,8 миллиона евро. Для сравнения базовый Chiron стоил 2,4 миллиона евро, а тираж составил 500 экземпляров (без учёта «родственных» моделей с другим кузовом).