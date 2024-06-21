Volvo выпустила парфюмированную свечу с запахом скандинавского леса

Он создан совместно с нью-йоркским брендом нишевой парфюмерии D.S.& Durga и наполнен запахами скандинавского леса. Формат парфюмированной свечи подразумевает, что совершить путешествие в Швецию можно будет прямо из дома, сидя в кресле или на диване. Обойдется это в 70 долларов, что соответствует шести тысячам рублей.

© Motor.ru

Компания Volvo совместно с нью-йоркским брендом нишевой парфюмерии D.S.& Durga создала аромат Swoodish, наполненный запахами скандинавского леса. Воплощен он в формате парфюмированной свечи. Раскрывается аромат нотами белой сосны и дубового листа. Затем можно услышать корень ириса. Ну а в конце ярким аккордом звучат базовые ноты далекарлийской березы. Свечи продаются на сайте D.S.& Durga и VolvoCarSwoodish.com. Цена — 70 долларов, или около шести тысяч рублей.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

Чтобы создать Swoodish (название образовано от слов swedish и wood), основатели D.S.& Durga Дэвид Сет Мольц и его супруга Кави Ахуджа поехали в Швецию. И первое, что их удивило, — количество деревьев. Вдоволь нагулявшись по лесу, они поели лакрицы и хрустящего хлеба, поездили на электромобилях и заглянули в архив Volvo. Аромат, по сути, стал квинтэссенцией этой поездки, причем, как и другие парфюмы D.S.& Durga, он обладает способностью переносить разум в далекие места — реальные или воображаемые, не имеет значения.

Ароматы-путешествия есть и у других производителей. Например, парфюмерная вода Bentley Magnetic Amber пробуждает ассоциации с Южной Америкой. Сложная композиция состоит из нот бергамота, ванили, бобов тонка, лабданума и кедра, а сама вода разлита в граненые флаконы. Их форма вдохновлена фарами Continental GT, причем для декоративной отделки впервые использовано натуральное дерево.