Кроссовер Xiaomi сравнили с Ferrari Purosangue: новинку сняли на фото

В сети широко обсуждается сходство второй модели Xiaomi – кроссовера, фигурирующего под индексом MX11, с Ferrari Purosangue. Фото прототипа в сравнении с SU7 итальянским SUV опубликовал ITHome.com.

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Некоторые пользователи иронизируют, что автомобили похожи как две капли воды, ведь у обоих есть четыре колеса, зеркала заднего вида, капот и другие атрибуты любого серийного авто. Пока же можно говорить лишь о сходстве типов кузова – и "Феррари", и "Сяоми" являются фастбеками с сильно наклоненным лобовым стеклом.

Отличительной особенностью Xiaomi MX11 является установленный у верхней кромки лобового стекла лидар, который обеспечивает работу комплекса автономного вождения. Аналогичный установлен и уже вышедшего Xiaomi SU7 и уже, к слову, добравшегося до России.

Вероятно, кроссовер Xiaomi выйдет на рынок в 2025 году.