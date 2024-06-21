Bertone представила гиперкар, работающий на пластиковых отходах
Итальянская компания Bertone разработала и представила эко-модель - суперкар GB110, способный работать на топливе из пластиковых отходов. Будет выпущено всего 33 экземпляра.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству Bertone с компанией Select Fuel. Специальная технология позволяет преобразовать поликарбонатные материалы, чаще всего используемые в строительстве и дизайне, в моторное топливо. Представленная модель стала первым гиперкаром на таком топливе.
Автомобиль имеет двигатель V10 объемом 5,2 литра мощностью 1100 лошадиных сил. До «сотни» Bertone GB110 разгоняется за 2,79 секунды, ускорение до 200 километров в час занимает 6,79 секунд. За 14 секунд гиперкар набирает с места 300 километров в час, а максимальная скорость превышает 380 километров в час. Двигатель работает с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода.
Стоимость гиперкара не объявлена.