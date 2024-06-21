Bertone представила гиперкар, работающий на пластиковых отходах

Итальянская компания Bertone разработала и представила эко-модель - суперкар GB110, способный работать на топливе из пластиковых отходов. Будет выпущено всего 33 экземпляра.

© Quto.ru

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Bertone с компанией Select Fuel. Специальная технология позволяет преобразовать поликарбонатные материалы, чаще всего используемые в строительстве и дизайне, в моторное топливо. Представленная модель стала первым гиперкаром на таком топливе.

© Bertone

© Bertone

Автомобиль имеет двигатель V10 объемом 5,2 литра мощностью 1100 лошадиных сил. До «сотни» Bertone GB110 разгоняется за 2,79 секунды, ускорение до 200 километров в час занимает 6,79 секунд. За 14 секунд гиперкар набирает с места 300 километров в час, а максимальная скорость превышает 380 километров в час. Двигатель работает с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода.

Стоимость гиперкара не объявлена.