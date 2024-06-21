Обновленный седан Geely Emgrand готовится к старту продаж

Четырехдверке слегка подправили внешность. Интерьер реформы не затронули, техника, по предварительным данным, тоже прежняя.

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До России седан Geely Emgrand актуального поколения на платформе BMA официально добрался под конец прошлого года.

А вот в Китае такая модель присутствует с 2021-го. В 2023-м предназначенная для домашнего рынка четырехдверка пережила техническую модернизацию. Теперь же на родине анонсирован рестайлинговый Emgrand. Сама марка пока распространила лишь несколько фирменных картинок. Впрочем, еще зимой в Сеть выложили сертификационные снимки, а недавно машины появились у местных дилеров: в частности, обновленные седаны отщелкали фотографы издания Autohome.

На первый взгляд, внешне Emgrand не изменился, но это обманчивое впечатление. Так, седану досталась другая радиаторная решетка – с чуть увеличенными вертикальными «клиньями», вдобавок они перестали быть вогнутыми. На переднем бампере красуются новые хромированные L-образные вставки. Наконец, в фарах богатых комплектаций появились дополнительные диодные секции. Габариты прежние. Длина Geely Emgrand равна 4638 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм.

Интерьер менять не стали. Тут «парящий» планшет мультимедийной системы и спрятанные в единую плашку дефлекторы обдува. Под центральными воздуховодами есть ряд физических кнопок. О новом оборудовании информации пока нет. Дореформенный базовый седан в Китае имеет цифровые приборы, пару подушек безопасности, «кожаную» обивку и камеру заднего вида. Топ-версия – это камеры кругового обзора, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, круиз-контроль и люк с электроприводом.

Предполагается, что техника перешла с прежнего Geely Emgrand. В Китае седан доступен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 126 л.с. (152 Нм; в РФ мотор выдает 122 л.с., крутящий момент тот же), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором (в России вместо CVT идет 6АТ).

Полноценную премьеру обновленной четырехдверки проведут в ближайшее время. Дорестайлинговый Geely Emgrand на родине сейчас стоит от 69 900 юаней, что эквивалентно примерно 805 000 рублей по текущему курсу. В России цена четырехдверки начинается с 2 009 990 рублей (без учета акций). В других странах посвежевший седан, вероятно, появится уже в следующем году.