Обновленный седан Geely Emgrand готовится к старту продаж

Обновлённый седан Geely Emgrand готовится к старту продаж
Четырехдверке слегка подправили внешность. Интерьер реформы не затронули, техника, по предварительным данным, тоже прежняя.
До России седан Geely Emgrand актуального поколения на платформе BMA официально добрался под конец прошлого года.
А вот в Китае такая модель присутствует с 2021-го. В 2023-м предназначенная для домашнего рынка четырехдверка пережила техническую модернизацию. Теперь же на родине анонсирован рестайлинговый Emgrand. Сама марка пока распространила лишь несколько фирменных картинок. Впрочем, еще зимой в Сеть выложили сертификационные снимки, а недавно машины появились у местных дилеров: в частности, обновленные седаны отщелкали фотографы издания Autohome.
На первый взгляд, внешне Emgrand не изменился, но это обманчивое впечатление. Так, седану досталась другая радиаторная решетка – с чуть увеличенными вертикальными «клиньями», вдобавок они перестали быть вогнутыми. На переднем бампере красуются новые хромированные L-образные вставки. Наконец, в фарах богатых комплектаций появились дополнительные диодные секции. Габариты прежние. Длина Geely Emgrand равна 4638 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм.
Интерьер менять не стали. Тут «парящий» планшет мультимедийной системы и спрятанные в единую плашку дефлекторы обдува. Под центральными воздуховодами есть ряд физических кнопок. О новом оборудовании информации пока нет. Дореформенный базовый седан в Китае имеет цифровые приборы, пару подушек безопасности, «кожаную» обивку и камеру заднего вида. Топ-версия – это камеры кругового обзора, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, круиз-контроль и люк с электроприводом.
Предполагается, что техника перешла с прежнего Geely Emgrand. В Китае седан доступен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 126 л.с. (152 Нм; в РФ мотор выдает 122 л.с., крутящий момент тот же), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором (в России вместо CVT идет 6АТ).
Полноценную премьеру обновленной четырехдверки проведут в ближайшее время. Дорестайлинговый Geely Emgrand на родине сейчас стоит от 69 900 юаней, что эквивалентно примерно 805 000 рублей по текущему курсу. В России цена четырехдверки начинается с 2 009 990 рублей (без учета акций). В других странах посвежевший седан, вероятно, появится уже в следующем году.