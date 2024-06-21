Многорычажка, автомат и цена 1,9 млн рублей: представлен Forthing T5 для России

Компания Ixen Motors Rus рассказала подробности о новой модели бренда Forthing для России - компактном кроссовере T5 (не путать с T5 Evo). Главным преимуществом перед конкурентами, пул которых достаточно широк, можно считать демократичный прайс - 1,9 млн рублей.

Размеры Forthing T5: 4545 х 1825 х 1750 мм, колёсная база равна 2720 мм. Это "одноклассник" официально представленных на российском рынке Haval Jolion, Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, которых в Ixen Motors выделили в качестве основных конкурентов своей новинки.

Важное техническое отличие Forthing T5 от переднеприводных кроссоверов, перечисленных выше, - наличие задней многорычажной подвески, в то время как у конкурентов это полузависимая балка.

Другим преимуществом T5 в компании называют двигатель, в основе которого лежат проверенные временем технологии Mitsubishi. Турбомотор 4J15T объёмом 1,5 литра развивает 144 л.с. и 215 Нм и адаптирован под использование АИ-92. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат - это также в Ixen Motors называют конкурентным преимуществом, так как в основном "китайцы" в этом ценовом диапазоне оснащены либо "роботом", либо вариатором.

Forthing T5 будет предлагаться в единственной комплектации по цене 1 900 000 рублей без учёта спецпредложений. "Привлекательной стоимости удалось добиться за счёт локализации сборки кроссовера на территории России. В будущем на кроссовер Forthing T5 будут распространяться скидочные программы от партнёров Ixen Motors Rus", - говорится в сообщении дистрибьютора, поступившего в редакцию "Российской газеты".

Полный состав комплектации пока не объявлен, но в компании заявили, что автомобиль оснащён по высшим стандартам в своём классе, а также отметили, что начальные комплектации Geely Coolray, Changan CS35 Plus, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, соотносимые с Forthing T5 по цене, не могут предложить такого же уровня оснащения.

Forthing T5 получил бесключевой доступ, электропривод двери багажника, задние датчики парковки, встроенный видеорегистратор, шесть динамиков, камера заднего вида, подогрев передних сидений, системы курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, мониторинга давления в шинах, систему помощи при спуске, ассистенты старта в гору, контроля тяги и сигнализации об экстренном торможении.

Что предлагают конкуренты. Haval Jolion с передним приводом и роботизированной коробкой стоит минимум 2,3 млн рублей. Купить Chery Tiggo 4 Pro можно за 2 200 000 рублей, и стоит учесть, что мотор менее мощный - 113 л.с. и он агрегатирован вариатором, версия со 147-сильным двигателем обойдётся в 2 480 000 рублей. Цена на Changan CS35 Plus стартует от 2 339 900 рублей, Geely Coolray - от 2 609 900 млн рублей, купить Coolray первой генерации, выпускаемый как BelGee X50 можно за 2 290 900 рублей.

О начале продаж Forthing T5 будет сообщено позднее. В настоящее время в России можно купить минивэны Forthing Yaht (4,19 млн рублей) и M7 (5,% млн рублей), кроссовер Forthing T5 Evo (от 3,08 млн рублей).