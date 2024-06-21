В России наладили выпуск плавающих автодомов для малых рек

Такая разновидность «плавучих гостиниц» именуется кемпботом: кемп — кемпер, бот — лодка. Как рассказали редакции Quto авторы проекта, в каюте может разместиться семья из четырех человек. В их распоряжении нахоядтся полноценная кухня, ванная комната, столовая зона, спальные места, кондиционер, телевизор и даже зона барбекю. Автором проекта выступила компания VARUNA из города Муром.

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Главная особенность подобного автодома-амфибии — в его универсальности. Хаусбот можно запарковать как обычный кемпер, а можно — спустить на воду, будь то озеро, река или море.

Скорость движения на воде зависит от установленного мотора. При этом имеется система автопилота, которая позволяет выставить курс, а «капитан» должен контролировать судовой ход.

Отдельно отмечается, что управление хаусботами VARUNA не требует лодочного сертификата: «Не нужно быть опытным капитаном, чтобы плыть домой», — уточняют представители компании.

Сейчас конструкция «плавучего дома» дорабатывается, чтобы такие кемперы могли проходить по любым малым рекам. В следующем году компания должна построить 30 новых кемботов.

Хаусботы можно будет арендовать. Притом правительство Владимирской области планирует организовать на реках региона — Оке, Клязьме, Каменке и Нерли — соответствующую инфраструктуру (места стоянки и проч.).

Также региональные чиновники готовы субсидировать из бюджета первые закупки амфибий предпринимателями, чтобы стоимость аренды для конечных клиентов была минимальной.