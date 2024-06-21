В России появился в продаже «преемник» Land Rover Defender с мотором BMW

Многие называют его преемником Land Rover Defender, как минимум идеологическим. Малоизвестный в нашей страны автомобиль готов привезти под заказ дилерский центр из Новосибирска. Особенностью пятидверной модели является проверенная временем рамная конструкция с неразрезными мостами, а также трехлитровый бензиновый двигатель, который британцам поставляет BMW.

© Motor.ru

Ineos Grenadier называют идеологическим наследником культового Land Rover Defender. При этом знаменитый британский бренд не имеет никакого отношения к «наследнику». Под капотом полноприводного внедорожника находится трехлитровый бензиновый мотор от BMW, отдача которого составляет 286 лошадиных сил. Агрегат сопряжен с восьмидиапазонным автоматом.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Новосибирский дилер предлагает привезти машину в одной из базовых комплектаций Fieldmaster, в которой отсутствует подготовка к бездорожью. При этом в список опций входит кожаный салон, мультимедиа с сенсорным экраном, а также двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, лестница на багажнике и 18-дюймовые колесные диски.

Стоимость внедорожника с учетом доставки составляет 19 999 000 рублей. В Германии аналогичную модель можно купить за 81 800 евро (около 7,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце февраля британская фирма Ineos выпустила батарейный внедоржник Fusilier. Тогда же специалисты сообщили, что подготовят для модели гибридную версию.