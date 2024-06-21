Производство нового кроссовера «Москвич 8» начнется уже в этом году

К серийному выпуску модели «Москвич 8» должны приступить в начале октября или в ноябре 2024 года. Об этом заявил коммерческий директор завода Максим Златокрылец в беседе с порталом «Автовзгляд».

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Напомним, что кроссовер «Москвич 8» был представлен в прошлом месяце. Речь идет о переименованной копии китайского кроссовера JAC X8 Plus. Модель из КНР дебютировала в 2020 году и была модернизирована в 2022 году.

Длина машины составляет 4,82 метра. «Москвич 8» получит бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 174 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой. Привод — только передний.

Ранее портал Autonews со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка» сообщил, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в России продемонстрировала снижение третий месяц подряд. При этом цена на новый автомобиль, наоборот, увеличилась.