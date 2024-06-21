Представлен новый китайский электрокар с выдающейся аэродинамикой

Новый электромобиль Mona M03 стал самым аэродинамичным электрическим седаном в мире, заявил китайский автоконцерн Xpeng.

Коэффициент аэродинамического сопротивления этого авто равен 0,194. Лобовое сопротивление автомобиля инженеры компании смогли снизить на 0,085. Из-за этого дальность хода увеличилась на 60 км, а расход электроэнергии снизился на 15%. Длина авто равна 4780 мм при колесной базе 2815 мм.

Мощность силовой установки составляет 180 л.с. либо 218 л.с. в зависимости от модификации. Официальной информации о дальности хода электромобиля не поступало, но предполагается, что она может составить до 600 км на одном заряде батареи. Mona M03 на рынок КНР планируют вывести в III квартале 2024 года.

Ожидаемая цена новинки равна 150 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей по текущему курсу). Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России. Источник: CarNewsChina