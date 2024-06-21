Итальянскую фирму оштрафовали за переклейку шильдиков на автомобилях Chery

Итальянскую фирму оштрафовали за переклейку шильдиков на китайских автомобилях Chery
Компания DR Automobiles была оштрафована местными властями на шесть миллионов евро за то, что переклеивала шильдики на автомобилях, ввезенных из Китая, и продавала их под видом своих. Ее обвинили в том, что она осознанно вводила клиентов в заблуждение, не уточняя происхождения моделей DR и Evo. На самом же деле это были Chery Tiggo 2 и Tiggo 4.
Reuters сообщает, что Chery Tiggo 2 и Tiggo 4 поставляли из Китая в готовом виде, а DR Automobiles меняла эмблемы на собственные, переименовывая кроссоверы в DR и Evo. Было инициировано расследование, в ходе которого установили настоящее происхождение автомобилей, и следствие пришло к выводу, что с таким подходом DR Automobiles не может позиционировать себя как итальянский производитель.
Было и второе обвинение в адрес компании, которое касалось послепродажного обслуживания. Выяснилось, что сервисное подразделение DR Automobiles не обеспечивало поставок запчастей в необходимом количестве, что потенциально могло привести к нарушению прав потребителей.
Chery была не единственным поставщиком DR Automobile. Помимо автомобилей этой марки итальянцы продавали под другими названиями модели JAC и BAIC, в частности, внедорожник BJ40, который в оригинальном виде представлен и в России. Сейчас на сайте DR Automobile этой модели нет: дело в том, что ее продавали под именем Ickx K2, что не понравилось известному гонщику Жаки Иксу.
Ранее итальянские власти оказались недовольны названием другого автомобиля — новой модели Alfa Romeo Milano. Это компактный кроссовер начального уровня, производство которого организовано в Польше. В Италии посчитали, что раз машину собирают не в родной стране, то она не должна носить название итальянского города. В результате Alfa Romeo пришлось переименовать модель в Junior.