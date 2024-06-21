Итальянскую фирму оштрафовали за переклейку шильдиков на автомобилях Chery

Компания DR Automobiles была оштрафована местными властями на шесть миллионов евро за то, что переклеивала шильдики на автомобилях, ввезенных из Китая, и продавала их под видом своих. Ее обвинили в том, что она осознанно вводила клиентов в заблуждение, не уточняя происхождения моделей DR и Evo. На самом же деле это были Chery Tiggo 2 и Tiggo 4.

© Motor.ru

Reuters сообщает, что Chery Tiggo 2 и Tiggo 4 поставляли из Китая в готовом виде, а DR Automobiles меняла эмблемы на собственные, переименовывая кроссоверы в DR и Evo. Было инициировано расследование, в ходе которого установили настоящее происхождение автомобилей, и следствие пришло к выводу, что с таким подходом DR Automobiles не может позиционировать себя как итальянский производитель.

Было и второе обвинение в адрес компании, которое касалось послепродажного обслуживания. Выяснилось, что сервисное подразделение DR Automobiles не обеспечивало поставок запчастей в необходимом количестве, что потенциально могло привести к нарушению прав потребителей.

Chery была не единственным поставщиком DR Automobile. Помимо автомобилей этой марки итальянцы продавали под другими названиями модели JAC и BAIC, в частности, внедорожник BJ40, который в оригинальном виде представлен и в России. Сейчас на сайте DR Automobile этой модели нет: дело в том, что ее продавали под именем Ickx K2, что не понравилось известному гонщику Жаки Иксу.

Ранее итальянские власти оказались недовольны названием другого автомобиля — новой модели Alfa Romeo Milano. Это компактный кроссовер начального уровня, производство которого организовано в Польше. В Италии посчитали, что раз машину собирают не в родной стране, то она не должна носить название итальянского города. В результате Alfa Romeo пришлось переименовать модель в Junior.