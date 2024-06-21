Названы цены и комплектации нового кроссовера Omoda C7 для России

Кроссовер Omoda C7 станет новым флагманом Omoda, выход которого на мировые рынки, в том числе Казахстан и Россию, запланирован на 2025 год. Тем не менее, подробности о модели уже известны, о них рассказал сайт "Китайские автомобили".

Omoda C7 был представлен в апреле 2024 года, он крупнее C5: длина кроссовера составляет 4621 мм, ширина - 1872 мм, высота - 1673 мм, размер колёсной базы 2700 мм. Параметры C5: 4400 х 1830 х 1588 мм, колёсная база - 2630 мм.

Omoda C7 предложат с бензиновым ДВС и гибридной силовой установкой. Бензиновую версию оснастят турбочетвёркой 1.6 литра, отдача которой, судя по другим моделям Chery, может варьироваться от 150 до 197 л.с. Гибрид будет подзаряжаемым, на базе полуторалитрового двигателя мощностью 156 л.с. Ожидаемый расход топлива - около пяти литров, запас хода на электричестве - 95 км.

Подвеска - гидравлическая, которая, со слов представителей компании, на 30% эффективнее справляется с вибрациями, чем электромагнитная.

Новинка является интеллектуальным кроссовером, который оснащён пятью камерами и четырнадцатью радарами, обеспечивающими работу 18 ассистентов помощи и безопасности.

Салон можно охарактеризовать как аналоговый детокс и погружение в сферу гейминга.

Рулевое колесо напоминает джойстик, игровые кресла послужили точкой отсчёта при проектировании сидений. По центру установлен большой, диагональю 15,6 дюйма, безрамочный дисплей с функцией смещения к пассажиру, есть ароматическая система, эмбиент-подсветка, аудиосистема с четырнадцатью динамиками Sony, активное шумоподавление, проекционный дисплей.

В качестве конкурентов Omoda C7 в компании называют Haval H6 и Geely Atlas, корейские Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Купить Omoda C5 можно за 2 680 000-3 310 000 рублей. "Китайские автомобили" предполагают, что диапазон цен на Omoda C7 может составить 3,5-4,5 млн рублей. Наш прогноз менее оптимистичный и стоит рассчитывать на начальный прайс от 3,9 млн рублей.