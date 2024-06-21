Автодилеры не могут распродать тысячи авто 2023 года выпуска

Половину новых машин, которые имеются в наличии у дилеров, выпустили в 2023 году. Об этом сообщает Wroom.ru со ссылкой на сервис «Авто.ру».

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Информация была предоставлена на конференции «Used Cars Forum», организованной агентством «Автостат». Специалистам удалось проанализировать данные о новых автомобилях у дилеров Москвы и Московской области в мае 2024 года.

«Половина машин в наличии выпущена в этом году, половина — в прошлом году. Общие запасы новых автомобилей у дилеры столичного региона составляют около 30 тысяч единиц», — говорится в публикации.



Ранее «Известия» сообщили, что в России в скором времени начнутся продажи внедорожника Tank 500 производителя Great Wall Motor. Речь идет о топовой комплектации Blacktrail.

Данная модель станет самой мощной в линейке. Машина оснащена трехлитровым бензиновым шестицилиндровым двигателем V6 c увеличенной на 20% мощностью.