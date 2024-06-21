У россиян появилась возможность купить «недорогие» новые BMW X3

В Белоруссию ввезли большую партию кроссоверов BMW X3. С двухлитровым мотором, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом машину реально купить за 6 350 000 рублей (в пересчёте). Для сравнения, в России аналогичные вседорожники, которые ввозятся по системе «серого» импорта, стоят около 10 000 000.

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С двухлитровым мотором, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом машину реально купить за 6 350 000 рублей (в пересчёте). Для сравнения, в России аналогичные вседорожники, которые ввозятся по системе «серого» импорта, стоят около 10 000 000.

Как сообщает белорусский ресурс AV, на все машины распространяется гарантия официального дилера. При этом клиент может выбрать между дизельным и бензиновым мотором: первый выдаёт 190, а второй — 184 л.с. Кроме того, покупателю предложат несколько разных комплектаций.

Как уточнила редакция Quto, граждане РФ также смогут приобрести автомобиль, но только если покупателем выступит физическое, а не юридическое лицо. Но нюансы приобретения новых BMW россиянами сотрудники автосалонов предлагают обсудить лично.

И продолжая тему. По сообщениям сразу нескольких СМИ, китайские автодилеры получили официальное письмо от компании Zeekr: этот документ вводит полный запрет на отгрузку премиальных электрокаров покупателям из РФ после 30 июня. Однако, россияне смогут пригонять электрокары Zeekr из Белоруссии.