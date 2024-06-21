Кроссовер Hyundai Creta получит третий ряд сидений

После успешного обновления модели Creta, Hyundai направила свои усилия на доработку семиместного варианта этой серии — Alcazar. В Индии, где эта модель будет представлена в первую очередь, уже проходят дорожные тесты, раскрывающие детали предстоящего рестайлинга. Одним из ключевых обновлений станет полностью переработанная передняя часть с новыми дизайнерскими элементами, пишет SPEEDME.RU.

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Обновленный Alcazar будет оснащен уникальной передней решеткой с горизонтальными ламелями, бампером с большой нижней решеткой и разделенными фарами, где дневные светодиодные огни расположены выше основных фар. Также следует отметить новые диски и задние фонари, чей дизайн вдохновлен Creta и включает в себя горизонтальную красную полосу, соединяющую фонари.

В интерьере Grand Creta (так называемой в некоторых регионах) произойдет переход к более современному и технологичному дизайну. Особое внимание уделено новой панели приборов с двумя экранами по 10,25 дюйма каждый — один для мультимедийной системы и другой для приборной панели. Под ними будут расположены вентиляционные отверстия и новые элементы управления климатом, аналогичные тем, что установлены в индийской версии Creta. Структура автомобиля останется прежней. Колесная база Alcazar составляет 2,76 метра, а общая длина — 4,50 метра, в то время как стандартная Creta имеет длину 4,27 метра и колесную базу 2,61 метра.

В зависимости от комплектации, Alcazar сможет вместить либо шесть человек в конфигурации 2+2+2, либо до семи пассажиров в компоновке 2+3+2. Под капотом будут доступны два типа двигателя: 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л.с.