Chery сохраняет лидерство среди мировых автопроизводителей из Китая

Chery сохранила первое место в рейтинге "ТОП-50 лучших мировых брендов Китая", который составляют компании Google и Kantar по итогам 2023 года.

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В автокомпании отметили, что данный рейтинг считается одним из самых влиятельных и ценных в Азии, поскольку он отражает "результаты восприятия потребителей брендов из Китая".

Согласно докладу составителей рейтинга, три четверти опрошенных ими потребителей заявили, что их основные причины выбора китайских брендов включают "доверие к этим брендам" и "способность удовлетворить уникальные потребности", а также другие разнообразные причины.

В 2024 году в топ-50 попали 8 автобрендов, совокупная оценка которых выросла на 51%. Первое место, как и год назад, оказалось у бренда Chery. Причем в рейтинге он фигурирует седьмой раз подряд.

Напомним, в России марка Chery занимает одно из ведущих мест по продажам. Кроме того, на нашем рынке представлены суббренды Exeed, Exlantix, Omoda, Jaecoo и Jetour, входящие в концерн Chery Automobile.