Chevrolet рассекретила дату премьеры нового суперкара Corvette ZR1

Американский суперкар Chevrolet Corvette нынешнего поколения C8 выпускается уже не первый год, а в 2024 году пришло время для выхода на рынок самой экстремальной модификации автомобиля, которой традиционно станет версия под названием ZR1. После порции разнообразных тизеров компания обнародовала очередной анонс модели, в котором прямо заявила — ждать осталось недолго, поскольку премьера состоится совсем скоро. Новинку покажут уже 25 июля.

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Официально эта информация не подтверждена, но есть все основания полагать, что модель получит 5,5-литровый атмосферный двигатель V8 с плоским коленвалом, установленный в нынешнем Z06.

Поскольку цветовая гамма ролика-тизера выдержана в синих тонах, это может быть отсылкой к электрификации модели по мотивам гибридной модификации E-Ray, которая впервые появилась в текущем поколении Corvette.

Но достоверно заявлено наличие у новинки развитого аэродинамического обвеса с массивным стационарным антикрылом. Все детали о спорткаре будут раскрыты 25 июля, когда Chevrolet официально представит первый в истории среднемоторный Corvette ZR1.