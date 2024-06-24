Cordiant представила новые шипованные легкогрузовые шины

В России появились легкогрузовые шины с ошиповкой от Cordiant. Шинный кластер продолжает развивать линейку бренда Torero, который до сих пор был представлен зимними шипованными шинами для легковых автомобилей.

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Шинам достался рисунок от Matador MPS 500 Sibir Ice Van, представленных в 2016 году. Cordiant в своё время заместил на российском рынке марку Matador.

Рисунок шин получился с компактными плечевыми блоками и параллельными ребрами в центральной зоне, что улучшает управляемости и устойчивость в поворотах, а большое количество ламелей и кромок зацепления повышают безопасность на скользких поверхностях.

Torero MPS 500 сертифицированы в 12 размерах - от 195/70 R15С до 235/65 R16C.

В ближайшее время компания представит легковые шипованные шины эконом-сегмента Tunga Nordway 3, которые прошли сертификацию в размерности 195/65 R15.