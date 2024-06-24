Cordiant представила новые шипованные легкогрузовые шины

Cordiant представил новые шипованные легкогрузовые шины для «Газели»
В России появились легкогрузовые шины с ошиповкой от Cordiant. Шинный кластер продолжает развивать линейку бренда Torero, который до сих пор был представлен зимними шипованными шинами для легковых автомобилей.
Шинам достался рисунок от Matador MPS 500 Sibir Ice Van, представленных в 2016 году. Cordiant в своё время заместил на российском рынке марку Matador.
Рисунок шин получился с компактными плечевыми блоками и параллельными ребрами в центральной зоне, что улучшает управляемости и устойчивость в поворотах, а большое количество ламелей и кромок зацепления повышают безопасность на скользких поверхностях.
Torero MPS 500 сертифицированы в 12 размерах - от 195/70 R15С до 235/65 R16C.
В ближайшее время компания представит легковые шипованные шины эконом-сегмента Tunga Nordway 3, которые прошли сертификацию в размерности 195/65 R15.