У голосового ассистента IDA от Volkswagen появилась технология ИИ

Немецкий концерн Volkswagen добавил технологию искусственного интеллекта ChatGPT в голосовой ассистент IDA, он доступен в новых моделях автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что технология ИИ была внедрена в модели Volkswagen с мультимедийной системой нового поколения: ID., Golf, Tiguan и Passat. ChatGPT поддерживает американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий языки. Владельцам электромобилей, имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительный доступ или отдельное приложение для взаимодействия с IDA.

В Volkswagen уверяют, что технология ИИ откроет водителям новые возможности голосового управления ассистентом. В частности, они смогут получать информацию о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач.