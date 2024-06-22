Раскрыта внешность будущего кроссовера Xcite от АвтоВАЗа

В Тольятти запечатлели прототип паркетника Chery на внутризаводских номерах Lada: фотографиями поделился портал Avtograd news. Хотя решётка радиатора поменялась, а шильдики заклеены, нетрудно узнать: основой послужил Tiggo 8 Pro. Сюрприз в том, что АвтоВАЗ тестирует не старую «восьмёрку», а очень свежую модель образца 2022 года! Такие кроссоверы Chery официально у нас не продаются.

© Motor.ru

Характерная решётка радиатора с мелкими сотами намекает: АвтоВАЗ тестирует будущую модель Xcite. До конца года на рынок обещают вывести более крупный кроссовер X-Cross 8 с полным приводом. Судя по шпионским снимкам, новинка дословно повторяет китайский Tiggo 8 Pro — остался даже «спортивный» выхлоп.

Под описание китайский Tiggo 8 Pro подходит: у 2,0-литровой версии есть механический полный привод. Однако считалось, что под маркой Xcite будут продавать дореформенные Tiggo 8 Pro или Tiggo 8 Pro Max: их продажи под материнским брендом Chery свернули в апреле. Тестовый кроссовер Xcite современнее предлагаемых в России «восьмёрок».

Нельзя исключать, что под маркой Chery в наше стране сразу предложат Tiggo 8L — новое поколение среднеразмерной модели. В Китае продажи должны начаться в ближайшие недели, но экспортные поставки вряд ли стоит ждать раньше 2025 года.