Volkswagen сделал особые диски для нового Golf R

Компания Volkswagen выпустила особые колесные диски для нового хэтчбека Golf R. Флагманский полноприводный Volkswagen Golf R в его новом поколении рассекретят 26 июня, а пока немецкий автопроизводитель постепенно раскрывает детали о своей горячей во всех смыслах новинке. Новая порция информации касается колёсных дисков самой мощной модификации в истории модели. Специально для Golf R были разработаны особые по дизайну и конструкции диски, которые призваны максимизировать характеристики модели. Ну и заодно положительно сказаться на её облике.

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Инновационные 19-дюймовые кованые диски Warmenau были разработаны Volkswagen R в сотрудничестве с Volkswagen Design и могут быть заказаны в качестве опции для всех новых моделей Golf R. При весе всего восемь килограммов новые колёса примерно на 20 процентов легче аналогичных легкосплавных дисков – это снижает неподрессоренную массу и обеспечивает отменную управляемость.

В основе дизайна обода колеса лежат десять перекрывающихся прямоугольников.

«Мы опробовали разные пропорции, чтобы колесо выглядело как можно более крупным. Стабильность и износостойкость были улучшены благодаря высокому коэффициенту открытия в 71 процент», — заявил дизайнер Volkswagen Ранбир Калха.



«Это позволяет охлаждать тормоза ещё более эффективно, тем самым снижая термическую нагрузку, особенно на гоночных трассах», — добавил он.



Колёсный диск Warmenau назван в честь штаб-квартиры Volkswagen R в деревне Варменау на окраине Вольфсбурга — диски будут доступны в чёрном или тёмно-сером цвете, а их дизайн вдохновлён колёсами первых спортивных моделей Golf R32.