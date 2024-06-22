Genesis превратил седан G70 в экстремальное гоночное такси

Седан Genesis G70 получил новую модификацию Track Taxi Nordschleife, которая, как ясно из названия, создана для быстрой езды по трассе «Нордшляйфе» в режиме гоночного такси. За основу был взят стандартный седан после рестайлинга, который получил минимальные доработки для быстрой езды в экстремальном режиме. Программу официально запустили 18 июня, а для гостей трека поездка по культовому автодрому в качестве пассажира гоночного такси будет доступна с 6 июля.

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В сотрудничестве с HMETC в Рюссельсхайме, который служит центром разработки европейских автомобилей Genesis, в G70 были усовершенствованы подвески и амортизаторы. Для обеспечения лучшего охлаждения тормозов также были смонтированы дополнительные каналы, подводящие воздух от переднего бампера к аркам передних колёс.

Дополнительные тепловые экраны на магистралях охлаждения трансмиссионного масла предотвращают перегрев трансмиссии в условиях гоночной трассы. В качестве шин использованы Michelin Pilot Sport 4S.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Седан окрашен в ярко-оранжевый цвет Magma в стиле фирменного суббренда Magma для «заряженных» автомобилей. Технически седан не изменился, сохранив 3,3-литровый бензиновый турбомотор V6 на 373 лошадиных сил и 510 Нм, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним либо полным приводом.