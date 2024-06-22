Ford рассекретил 1400-сильный суперпикап F-150 Lightning SuperTruck

Компания Ford рассекретила 1400-сильный суперпикап F-150 Lightning SuperTruck.

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Ford второй год подряд стартует в гонке на Пайкс-Пик под эгидой заводской команды со специально построенным электрокаром. Если в прошлом году на старт вышел гоночный электрический фургон Ford Performance SuperVan 4, который стал лучшим в своём классе, то в 2024-м проект превратили в пикап F-150 Lightning SuperTruck, чтобы попытаться установить рекорд уже в новой категории. Накануне гонки марка официально рассекретила новинку. Как и в прошлом году, управлять машиной будет француз Ромен Дюма.

Cиловую установку разработала австрийская компания STARD Advanced Research and Development совместно со специалистами Ford Performance. Заявлено, что в 2024 году электромобиль получит три 6-фазных двигателей STARD UHP и сверхвысокопроизводительные литий-полимерные элементы NMC, вырабатывающих мощность свыше 1400 лошадиных сил.

Особенностью проекта SuperTruck стала аэродинамика. Все кузовные панели спроектированы с единственной целью — обеспечить максимальную прижимную силу во время заезда по извилистой трассе к вершине горы. Заявлено, что на скорости 250 километров в час обвес генерирует 2700 килограммов прижимной силы.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Прототип получил трехэлементный передний сплиттер, воздуховоды вместо фар, жалюзи в капоте, закрылки по бокам, массивный задний диффузор и многоэлементное заднее антикрыло. Электромобиль также оснащён углерод-керамическими тормозами, шинами Pirelli P-Zero на магниевых кованых дисках и полностью кастомной системой подвески.