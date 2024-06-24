Кабриолет Porsche 911 Turbo S продают за 45 350 000 рублей

В России продают Porsche 911 Turbo S за 45 350 000 рублей. Под капотом машины скрывается 3,8–литровый 6-цилиндровый двигатель, который выдаёт впечатляющие 650 л.с. и 800 Нм. Этот битурбомотор объёмом 3745 куб. см позволяет разгоняться спорткару до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 330 км/ч.

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Автомобиль, представленный на платформе, — 2023 года, а в его документах указан только один владелец. Машина срого цвета выделяется красной складной крышей и жёлтыми тормозными суппортами. Пробег составляет всего 129 км.

Добавим, что Porsche 911 Turbo S Cabriolet VIII поколения (992) является одной из наиболее скоростных и роскошных версий «девятьсот одиннадцатого». Поэтому цена — а это внушительные 45 350 000 рублей — вполне оправдана.

Кроме того, в России выставили на продажу гибридный суперкар Ferrari 296 GTB. Пробег двухместной спортивной берлинетты, как обратила внимание редакцяи Quto, составляет всего 60 километров. За суперкар хотят выручить 47 000 000 рублей.