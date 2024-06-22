Chery начал продажи кроссовера Fengyun T6 с «парящей» крышей

Китайский автопроизводитель Chery представил на домашнем рынке гибридный кроссовер Сhery Fengyun T6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 129,9 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина кузова модели составляет 4540 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1670 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль интересен отсутствием привычной решетки радиатора, наличием скрытых дверных ручек, соединенными сквозной светодиодной полосой фарами с необычной графикой, а также окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект парящей крыши.

В салоне установлены мульти-руль, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 с 14,8-дюймовым центральным дисплеем.

Автомобиль получил гибридную силовую установку мощностью 355 л.с.

В базовую комплектацию входят передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, аудиосистема с шестью динамиками, кожаные сиденья, круиз-контроль.

До этого стало известно, что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель будет доступна в трех аналогичных вариантах исполнения, что и версии кроссовера с передним приводом: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей), и Flagship Sport (3,7 млн рублей).