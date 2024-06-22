Jeep внезапно воскресил Wrangler с двигателем V8

Компания Jeep неожиданно воскресила внедорожник Wrangler с двигателем V8. Весной 2024 года Jeep представил исполинский внедорожник Wrangler Rubicon 392 Final Edition, который позиционировался как последняя партия модели с культовым двигателем HEMI V8 6.2. Американский автопроизводитель обещал, что самый мощный Wrangler будет выпускаться исключительно в течение 2024 года и общий тираж модификации составит лишь около 3700 машин. Однако внезапно марка передумала и решила оставить версию в производстве и на 2025 модельный год.

Jeep Wrangler Rubicon 392 2025 года — самый быстрый и мощный Wrangler, который имеет уникальный для своего класса 6,4-литровый наддувный двигатель HEMI V8 мощностью 470 лошадиных сил и крутящим моментом 470 ньютон-метров. В его оснащение входит получит пакет Xtreme 35 с 35-дюймовыми шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, а отличительной чертой стал расширенный список оборудования.

Внедорожники получат увеличенный до 295 миллиметров дорожный просвет, лебедку Warn, усиленную защиту порогов и «кенгурятник». Салон будет щеголять отделкой из кожи «наппа», прострочкой Mayan gold и акцентами Tupelo, зарезервированными за спецверсией. О принадлежности к особой серии расскажут медальон на рычаге коробки передач и специальная табличка на двери багажника.

При этом откидной столик Mopar и набор инструментов из 83 предметов останутся эксклюзивным оборудованием модели 2024 года. Старт заказов начнётся до конца 2024 года, а поставки машин клиентам — в первом квартале 2025 года. Не исключено, что Jeep с Wrangler Rubicon 392 ждёт та же ситуация, что и Dodge с Durango SRT Hellcat, который также обещал лимитированную версию модели, продлил её выпуск — и получил судебные иски от недовольных клиентов.