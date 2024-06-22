МЧС России закупило партию Tank 500 вместо Land Cruiser 200

На улицах столицы замечены идентичные шестицилиндровые вездеходы в комплектации Adventure с цветографическими схемами, светодиодными синими балками и чёрными номерами с кодом 18 (закреплён за Министерством по чрезвычайным ситуациям). Судя по открытым данным, предыдущими носителями номеров 0004мм 18 и 0007мм 18 были Toyota Land Cruiser 200 образца 2015 года.

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В МЧС приобрели белые Tank 500 с мотором V6 в начальной версии. Особые приметы таких внедорожников — фиксированные подножки, решётка радиатора с частыми горизонтальными ламелями и отсутствие запасного колеса на пятой двери. «Пятисотый» 2024 года выпуска стоит 6,5 миллиона рублей, но госструктура могла взять «прошлогодние» машины и сэкономить до 450 тысяч рублей.

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В открытых источниках количество закупленных МЧС внедорожников Tank 500 найти не удалось. Однако на балансе силовой структуры есть несколько десятков Land Cruiser и Land Cruiser Prado: японским моделям от четырёх до двадцати лет. Другие иномарки в МЧС тоже постепенно начинают замещать «китайцами»: вместо Toyota Camry приобретают Chery Arrizo 8, Haval Dargo и F7x.

Внедорожники Tank 500 в госзакупках фигурируют давно. Причём власти берут не только традиционные бензиновые версии, но и самозаряжаемые гибриды. Особенности бензин-электрических Tank 500 — семиместный салон и оригинальный экстерьер.