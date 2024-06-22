Обновление ПО обернулось проблемами для владельцев Ford F-150

Ford объявил об отзыве некоторых экземпляров F-150 2021 года выпуска из-за проблемы с программным обновлением, которое привело к отключению задних фонарей. Эти пикапы оснащены системой Onboard Scales, предназначенной для оценки веса груза в кузове, пишет 32CARS.RU.

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Проблема была выявлена в апреле 2024 года, когда начали поступать жалобы на неисправные задние фонари. С начала до конца апреля компания получила семь отчетов о данной проблеме. Одна из жалоб была зарегистрирована через горячую линию поддержки Ford, после того как один из клиентов обнаружил неисправность спустя неделю после обновления программного обеспечения. Выяснилось, что ошибка была связана с изменением настройки в модуле управления кузовом, который отвечает за работу задних фонарей.

Во время производства на заводах в Канзас-Сити и Дирборне этот параметр был настроен как «присутствующий», однако обновление программного обеспечения переключило его на «отсутствующий». Отзыв коснеться автомобилей, изготовленных с мая по декабрь 2021 года. Ford уже дал указания дилерам о начале установки исправления с 19 июня, а владельцы транспортных средств будут уведомлены об отзыве с 1 по 5 июля 2024 года.