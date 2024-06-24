Lexus готовит новый спорткар с двигателем V8

Спортивное подразделение Gazoo Racing выпускает гоночные GR Supra GT4 и Lexus RC F GT3, но вскоре может сделать и серийный дорожный спорткар под маркой Lexus. Ожидается, что машину построят по мотивам концепт-кара Toyota GR GT3, что был представлен в 2022 году на автосалоне в Токио.

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Премьера новинки ожидается в ближайшие годы, а затем дорожный автомобиль превратят в гоночный — для чемпионата мира по гонкам на выносливость. Он может стать идеологическим преемником модели LFA.

Как утверждают инсайдеры, в 2026 году ожидается премьера модели Lexus, которая будет изначально проектироваться как гоночный автомобиль, чтобы затем сертифицировать его под дороги общего пользования. Новый Lexus получит название LFR и станет своего рода преемником знаменитой модели LFA.

Спорткар получит турбированный бензиновый мотор V8, который у дорожной модели дополнят гибридной надстройкой, что позволит одновременно и получить 900 лошадиных сил мощности, и улучшить экологические параметры с точки зрения вредных выбросов. Гоночный вариант LFR должен получить обычный ДВС без гибридной системы — мощностью 600 лошадиных сил.