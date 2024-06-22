Полиция Дубая получила электрический пикап Tesla Cybertruck

В начале июня калифорнийская компания Unplugged Performance представила новый проект фирменного подразделения UP.FIT — на базе пикапа Tesla Cybertruck американские специалисты построили патрульный автомобиль для полиции, но специальная машина уже появилась и у полиции Дубая. Автопарк полиции ОАЭ пополнил стандартный Cybertruck безо всякой спецподготовки, не считая ливреи. Но для туристической полиции этого, впрочем, достаточно.

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Cybertruck носит традиционную бело-зелёную ливрею с полицейскими знаками отличия. Её дополняют световая панель, установленная на крыше, а также дополнительные фонари, встроенные в передний бампер и расширители крыльев.

Полиция Дубая не рассказала подробностей о машине, отметив лишь, что Cybertruck был добавлен в «парк роскошных патрульных машин туристической полиции», который традиционно больше ориентирован на пиар, чем работу по защите правопорядка или борьбу с преступностью.