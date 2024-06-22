Audi работает над RS Q6 e-tron с агрегатами Porsche Macan Turbo

В марте 2024 года у Audi появился мощный электрокроссовер на платформе электрического Porsche Macan последнего поколения — модель Q6 e-tron. В ближайшее время у автомобиля появится пополнение в лице двух новых модификаций. Одной из них станет купеобразная версия модели с традиционным названием Q6 e-tron Sportback, а второй станет флагманский RS-вариант модели, который станет самым мощным, динамичным и самым агрессивным исполнением электрокроссовера.

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Инсайдеры сообщают, что Audi уже подтвердила работу над этими вариантами. RS Q6 e-tron будет иметь такой же агрессивный стиль, как и другие модели от подразделения Audi Sport. Это означает тщательно переработанную переднюю часть кузова с новой решёткой радиатора, увеличенными воздухозаборниками, новым сплиттером и даже расширенными колёсными арками.

Технически RS-модель будет унифицирована с новым электрическим кроссовером Porsche Macan в версии Turbo, что подразумевает электрическую силовую установку на 630 лошадиных сил и 1128 ньютон-метров, а также должны появиться полноуправляемое шасси и электронноуправляемый дифференциал, не говоря уже о других доработках ходовой части.