В свободной продаже появились новые армейские КамАЗы. На сайте бесплатных объявлений Drom.ru обнаружились машины в варианте для вооружённых сил. Речь идёт о полноприводных КамАЗах с колёсной формулой 6х6 с «голым» шасси или бортовым кузовом. Армейские грузовики 2024 года выпуска отличаются цветом, пониженным экологическим классом, меньшим количеством электроники и «старым» дизайном. Цены варьируются в диапазоне от 6,35 до 7,85 миллиона рублей.

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Продавец из Набережных Челнов не скрывает происхождение машин: КамАЗы выпущены в такой комплектации на заводе и сохранили все пломбы. Кабина может быть выкрашена в камуфляж или цвет хаки, в салоне «железные» панели, а кабина отличается старым дизайном с круглыми фарами на уровне решётки радиатора и стальными чёрными бамперами.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Объявлений по меньшей мере шесть: есть КамАЗ-43114 и КамАЗ-53501. Двигатель упрощенный экостандарта «Евро-2» — 260-сильный КамАЗ-740 родом из начала 1970-х. Никакой электроники и системы впрыска мочевины нет, коробка передач отечественная — КамАЗ-154. Есть предпусковой подогреватель двигателя, усиленная рама, армированные шланги и многослойные шины, а вот опции комфорта отсутствуют.

Появление новых грузовиков КамАЗ старого образца в свободной продаже — нерядовое событие, обычно такие машины собирают только по спецзаказам. Для гражданских нужд шестиколёсные бортовые полноприводные КамАЗы с кабиной К3 выглядят иначе и оснащаются лицензионной коробкой передач ZF. А на подходе версии с отечественным автоматом.