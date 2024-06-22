BMW X5 Silver Anniversary Edition получил эксклюзивное обновление

Компания BMW редко упускает возможность подчеркнуть знаменательную дату в истории бренда. В 2024 году X5 исполняется 25 лет. Это событие стало хорошим поводом для лимитированной версии - X5 Silver Anniversary Edition.

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Отличительной особенностью Х5 является пакет xOffroad Package, не имеющий аналогов в существующих моделях BMW, включающий усиленную пневматическую подвеску. BMW также устанавливает дополнительные пластины для защиты днища и механическую блокировку заднего дифференциала. В салоне автомобиля на центральной консоли появился новый переключатель для режимов xSnow, xSand, xGravel и xRocks.

Каждый из режимов предлагает параметры работы противобуксовочной системы, переключения передач, педали акселератора, высоту подвески и многое другое. На 14,9" сенсорном экране теперь есть функция xOffroad View - предоставляет водителю актуальную информацию о том, что происходит вокруг автомобиля: рельеф местностим, подробно описывает дорожный просвет и крен, чтобы помочь водителю выбраться из затруднительной ситуации. Однако эта функция работает только при движении X5 на скорости менее 35 км/ч. Помимо внедорожных наворотов, этот X5 Silver Anniversary Edition получил индивидуальную окраску Lime Rock Grey metallic.

Вездеходные шины поставляются с 20" колесными дисками, позаимствованными из спортивного пакета M. Оформление салона возможно в нескольких вариантах обивки сидений: Sensafin черного, кофейного, коньячного или Silverstone цвета.

Sensafin – веганская ткань, визуально имитирующая натуральную кожу. BMW дополняет комплектацию дисплеем, объемной аудиосистемой Harman Kardon и дистанционным запуском двигателя. Подогрев передних сидений, подлокотников и рулевого колеса также входит в базовую комплектацию. BMW намерена собрать в Спартанбурге около 1 000 экземпляров по цене 81 075 долларов за автомобиль, включая стоимость доставки. Это почти на 12 000 долларов дороже, чем стандартный 2025 X5 xDrive40i.

Производство начнется в августе, всего за несколько недель до того, как X5 отпразднует свое 25-летие. Первый E53 сошел с конвейера в Южной Каролине 1 сентября 1999 года. За четверть века было собрано почти три миллиона экземпляров оригинального внедорожника BMW. Источник: BMW