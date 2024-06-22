Глава АвтоВАЗа выступил против госзакупок Citroen и Hyundai

В интервью агентству «РИА Новости» Максим Соколов дал понять, что не считает справедливым госзаказ на «автомобили с прикрученными шильдиками». Продукцию Kaiyi и Citroen, а также выпущенные из остатков Hyundai (Solaris), глава АвтоВАЗа считает скрытым импортом: по мнению топ-менеджера, для нужд государства стоит закупать только по настоящему локализованные модели.

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Госзакупки Максим Соколов назвал нефиксальной мерой поддержки. Власти должны стимулировать производство только высоколокализованной продукции, причём речь не обязательно идёт о Lada: на господдержку можно рассчитывать Haval. Этого китайского производителя глава АвтоВАЗа похвалил, но конкуренцию с другими марками из КНР он считает неравной.

У китайских марок три основных преимущества перед Lada. Во-первых, ёмкость рынка различается в 60 раз, что позволяет снизить себестоимость компонентов. Во-вторых, в Поднебесной низкая кредитная ставка: максимум четыре процента. Наконец, Россия находится под жёстким санкционным давлением, что сказывается на работе.

На «Автоторе» (выпускает в том числе автомобили Kaiyi) выразили мнение, что АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с китайскими брендами. Представители Lada в свою очередь считают, что «отвёрточное» производство автомобилей и электромобилей не субсидироваться государством.