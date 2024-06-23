Новый гиперкар Bugatti Tourbillon с мотором V16, кроссовер BMW X3 нового поколения и обновлённый электроседан Audi e-tron GT: главное за неделю

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: новый олдскульный гиперкар Bugatti Tourbillon, кроссовер BMW X3 нового поколения, обновлённый электроседан Audi e-tron GT, коллекционная стамбульская серия моделей Bentley и внедорожник Rezvani Arsenal на базе Cadillac Escalade.

Новый Bugatti Tourbillon: гиперкар вне времени с V16

Дебют гиперкара Bugatti — всегда Событие, настолько редко в Мольсайме показывают новые модели. Этой премьеры ждали особенно, ведь французский бренд отдалился от концерна Volkswagen и перешёл под крыло хорватского изобретателя Мате Римаца, а на арену вышли электрические гиперкары. Bugatti Tourbillon не разочаровал: уникальные инженерные решения, дизайнерские вау-эффекты, небольшой тираж и длительное ожидание начала поставок — всё по канонам.

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Каким получился BMW X3 нового поколения

Представлен новый BMW X3: рассекречены моторы, версии и цены. X3 четвертого поколения (G45) дебютировал с ДВС с разной степенью электрификации, при этом обозначение модификаций изменилось. Из названия модели убрали литеру «i», в результате чего 30i xDrive превратился в 30 xDrive, а на смену топовому M40i пришел M50. Несмотря на то что нововведений, как внешних, так и технических, немало, новый X3 представляет собой скорее глубокую модернизацию предшественника.

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925 сил, 0−100 за 2,5 секунды: раскрыт обновлённый Audi e-tron GT

Компания Audi представила обновленный электрокар e-tron GT. Спустя четыре года четырёхдверка дождалась большого апгрейда. Раскрыты только «заряженные» версии: S e-tron GT, RS e-tron GT и RS e-tron GT Performance. В последнем случае речь идёт о рекорде: силовая установка в пике развивает до 925 лошадиных сил — это самая мощная Audi в истории! У всех седанов улучшены аккумуляторы и система рекуперации кинетической энергии.

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Bentley посвятила новую коллекционную серию машин Стамбулу

Компания Bentley выпустила «стамбульскую» серию моделей Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Их объединяет цвет кузова Black Sapphire, выбранный из-за сходства с водами пролива Босфор, а также отделка салона кожей Beluga, Imperial Blue и кварцитовым сланцем. Продавать машины серии Istanbul Silhouette Collection будут через местного дилера. Сколько экземпляров запланировано и какая будет цена, неизвестно.

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Представлен внедорожник Rezvani Arsenal на базе Cadillac Escalade

Cadillac Escalade превратили в бронированный Rezvani Arsenal. Внедорожник получил оригинальный кузов, усиленную подвеску, стальной передний бампер и широкий набор систем защиты, объединенных в пакет Military. Он включает пуленепробиваемые стекла, усиленную подвеску, систему защиты от электромагнитных импульсов и композитную броню класса B6. Стоит Rezvani Arsenal от 225 тысяч долларов, что соответствует 19,4 миллиона рублей.