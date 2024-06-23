Стало известно, сколько стоит полис ОСАГО на лимузин Путина

Выяснилось, сколько стоит полис ОСАГО на лимузин Путина. В ходе Государственного визита Президента Российской Федерации в Северную Корею на официальных видео засветился Aurus Senat Limousine с регистрационным номером а718оо977. Именно на нём из аэропорта Пхеньяна ехали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Из открытых источников удалось узнать: бюджету обязательная страховка лимузина (полис ОСАГО) обошлась всего в 2020 рублей 76 копеек.

© Motor.ru

Aurus Senat Limousine относится к «грузовой» категории С (полная масса броневика — 7080 килограммов), а мощность гибридной силовой установки составляет 598 лошадиных сил. Однако автомобиль стоит на балансе Федеральной Службы Охраны с опытными водителями, а коэффициент бонус-малус минимальный: всего 0,49.

Лимузин 2022 года выпуска поставлен на учёт 1 ноября 2023 года, а действующий страховой полис ОСАГО оформлен в конце мая текущего года. Интересно, что в ходе поездок Владимира Путина за пределами Москвы используются Aurus Senat старого образца, хотя в столице с мая 2024 года ездит обновлённый лимузин с другой внешностью и салоном.

В свободной продаже «Сенаты» 2025 модельного года появятся к концу будущего года, а пока такие машины производятся только силами НАМИ по заказу Гаража особого назначения. Перед коммерческими поставками производство должны запустить в Татарстане.