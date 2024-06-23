Bugatti показала самый дорогой и уникальный Veyron

Bugatti показала самый дорогой и уникальный гиперкар Veyron из 20 тонн алюминия. В 2005 году французский производитель гиперкаров показал Bugatti Veyron, который и по прошествии 20 лет остаётся одной из самых выдающихся машин современности. А с течением времени на вторичном рынке начинают появляться уникальные экземпляры модели, которые позволяют оценить весь технологический гений инженеров компании, воплощающих даже самые эпатажные пожелания заказчиков. Например, этот полностью алюминиевый Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse.

© Motor.ru

У этого Veyron с шасси №8100 невероятная история. Первый его владелец любил эксклюзивный Veyron 16.4 Pur Sang и хотел получить аналогичный Grand Sport Vitesse, но ещё более яркий. Pur Sang выделялся благодаря полированным алюминиевым бокам и центральной части из углеродного волокна, но используемые алюминиевые детали были сварены вместе, а передний бампер на самом деле был просто покрашен под алюминий. Клиенту этого было недостаточно — он хотел, чтобы Veyron был сделан из алюминиевых деталей, фрезерованных из цельного куска металла.

Инженеры Bugatti рассчитали, что для этого потребуется 20 тонн алюминия, что было настоящим безумием. Клиенту доложили, что нужно построить более практичную версию, но тот отказался и потребовал воплотить его желание в жизнь. А поскольку этот человек был единственным, кто заказал каждый из шести автомобилей серии Grand Sport Vitesse Legends и несколько Veyron Super Sports, то он пригрозил отменить все заказы, если Bugatti не построит ему алюминиевый Vitesse.

© Mechatronik

© Mechatronik

© Mechatronik

© Mechatronik

© Mechatronik

© Mechatronik

© Mechatronik

Автопроизводитель сдался, хоть в итоге на создание этого Veyron и ушло больше времени, чем на любой другой автомобиль. Полированный алюминиевый корпус контрастирует с ярко-красным кожаным салоном с чёрной строчкой и вышивкой на подголовниках «KAQ». Много глянцевого карбона также присутствует на центральной консоли и тоннеле трансмиссии. А на сетке решётки радиатора тоже написано «KAQ». Во сколько обошелся уникальный гиперкар, не сообщается, но с тех пор клиент проехал на нем всего 750 км.