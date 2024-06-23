AC Schnitzer доработало спорткар Toyota GR Supra

Немецкое ателье AC Schnitzer доработало японский спорткар Toyota GR Supra. Немецкое ателье AC Schnitzer, которое обычно специализируется на доработке автомобилей BMW, представило программу модернизации для спорткара GR Supra последнего поколения. Всё дело в том, что технически купе Toyota представляет собой аналог родстера BMW Z4, а для немецкой модели в компании давно предлагают программу улучшения характеристик и внешнего вида. А в случае с GR Supra немецкий тюнер обновил двигатель, подвеску, экстерьер и интерьер.

© Motor.ru

AC Schnitzer предлагает доработки для обеих версий купе. 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом становится мощнее с первоначальных 340 сил и 500 ньютон-метров до 400 «лошадей» и 600 Нм, а мощность 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом увеличена с 258 сил и 400 ньютон-метров до 300 «лошадей» и 470 Нм.

Владельцы Toyota также могут заказать выхлопную систему из нержавеющей стали с карбоновыми патрубками, но самым существенным обновлением является новая регулируемая подвеска с активными амортизаторами, которые предлагают ручную настройку сжатия и отбоя. Эти новые койловеры обещают изменить управляемость в лучшую сторону. Если владельцы не захотят устанавливать койловеры, AC Schnitzer также продаёт занижающие пружины.

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

Для спортивного автомобиля доступно несколько 20-дюймовых и 21-дюймовых колес, а также обвес. Заявлены антикрыло из и передний сплиттер из углеродного волокна, а также дополнительные закрылок из карбона, который можно добавить к крылу. В салоне автомобиля изменения незначительные — новые алюминиевые педали, новый контроллер информационно-развлекательного дисплея и держатель для ключей, который находится в одном из подстаканников.