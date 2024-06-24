Renault выпустит новый кроссовер на основе Sandero для России

Французское издание Automobile Magazine поделилось подробностями о новинке под маркой Dacia. По данным инсайдеров, в следующем поколении от Sandero Stepway откажутся: его заменит паркетник с оригинальным именем, дизайном и технической начинкой. Основой послужит Renault Kardian: кросс-хэтч для развивающихся рынков, «клон» которого должен был прописаться на АвтоВАЗе.

© Renault

Проекты моделей Renault для развивающихся рынков шли параллельно, российский Sandero Stepway третьего поколения должен был дебютировать в 2022 году, но в итоге в серию пошёл только заокеанский аналог Kardian со схожим дизайном, но другой техникой.

Наработки паркетника с увеличенным дорожным просветом не пропадут: в следующей поколении Dacia Sandero останется городским хэтчбеком, а вместо Sandero Stepway сделают кроссовер длиной около 4,15 метра, который займёт нишу под Duster.

Основой послужит платформа CMF-B, причём ожидаются и электрические, и бензиновые версии. Электромобиль унифицируют с Renault Clio шестого поколения, топливный аналог — с вышеупомянутым Kardian. Это значит, что под капотом ожидаются литровые моторы в связке с роботизированной коробкой передач.

Если прогноз сбудется, то приставка Stepway исчезнет из линеек Dacia и Renault. Однако скорого дебюта паркетника ждать не стоит: актуальному Sandero менее четырёх лет, так что модель находится в середине жизненного цикла и в отставку не собирается. Продажи бьют рекорды: в 2023 году в одной только Франции реализовали 69,4 тысячи машин.