Российский малый бизнес становится инновационным и эффективным

Количество зарегистрированных малых и средних предприятий в России превысило 6,5 миллиона, установив новый рекорд. Их значимость в экономике страны тоже постепенно растет. Вместе с тем одно из приоритетных направлений развития МСП сегодня не только наращивание количества, но и повышение его качества: работа над тем, чтобы малый бизнес стал более продуктивным и инновационным и вносил все больший вклад в устойчивое развитие нашей страны.

В 2024 году продолжается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомним, в 2023-м их количество увеличилось до 6,35 миллиона - на 5,9 процента больше, чем в 2022-м.

"Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президентом. Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах", - отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По состоянию на середину мая этого года в реестре МСП было зарегистрировано 2,34 миллиона юридических лиц. Конечно, львиную долю здесь составляют микропредприятия - около 2,14 миллиона.

Далее идут малые - 184 тысячи - и средние предприятия - 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране насчитывается 4,2 миллиона.

Сегодня малый и средний бизнес - полноценные участники национальной экономики, развивающие производство, решающие задачи импортозамещения и создания новых рабочих мест. В секторе МСП занята значительная доля жителей России - согласно оценке компании FinExpertiza (в сентябре 2023 года), это 30,5 миллиона человек, включая ИП и самозанятых.

"За шесть лет малый бизнес досрочно выполнил национальную цель по количественному показателю субъектов МСП. Более того, по данным ВЦИОМ, возросло и доверие к бизнесу со стороны общества, - рассказала "РГ" член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. - Вместе с тем есть и ряд сложностей. Не хватает простого доступа к дешевым кредитам и особенно актуальна проблема с кадрами. Также у МСП не всегда есть возможность нанять ИТ-специалиста, чтобы изучить все возможности и правильно воспользоваться цифровыми сервисами. Было бы неплохо упростить многие процессы для бизнеса и открыть свободный доступ для всех к уже наработанным сервисам, которыми можно пользоваться онлайн".

Что касается доли малого и среднего предпринимательства в ВВП России, то по итогам 2022 года она выросла до 21 процента (32,6 триллиона рублей). Конечно, в сравнении со странами, где доля МСП достигает 60-70 процентов, это немного.

Увеличить вклад МСП в экономику страны призван в том числе нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Его действие в нынешнем виде завершается в этом году, и представителей бизнеса сейчас волнует, каким будет новый национальный проект по экономике и какое место там займет малый бизнес. Об этом говорилось, в частности, на сессии Петербургского международного экономического форума "МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня".

Одна из главных целей сегодня - увеличить качество малого и среднего бизнеса, и на это направлены в том числе и меры господдержки

"Президентом страны сформулирована новая цель - чтобы рост доходов на одного работающего в малом бизнесе был на 20 процентов выше, чем рост ВВП страны, - отметил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин. - Для этого придется поработать - в том числе заняться неналоговыми платежами, включить малый бизнес в меры по поддержке производительности труда, задуматься о качестве продукции, о маркетинге".

Малый и средний бизнес готовы развиваться, несмотря на непростую экономическую ситуацию, рассказали представители МСП. В условиях высокой ключевой ставки ЦБ и сложностей с финансированием проектов необходимо менять бизнес-модель, отметил сооснователь и совладелец Группы "Родина" Владимир Щекин. "Мы, например, с самого начала определяем экономическую специализацию объектов, которые строим, и заполняем их как якорными арендаторами, так и инвесторами, - рассказал он. - У нас есть формат - деловое пространство, в котором мы даем малому и среднему бизнесу возможность получить дополнительное профессиональное образование, привлекаем туда инвесторов, которые дают деньги в том числе для запуска бизнеса, даем пространство, в котором можно протестировать свои идеи и так далее. Это новый вид организации деловых пространств и новая бизнес-модель девелопмента".

Сложности с привлечением средств есть, однако, по словам генерального директора АО "Новосибирскхлебопродукт" Сергея Соколова, есть и недооцененные источники финансирования малого бизнеса. "Все идут по классике: банки, проценты, залоги. А на самом деле сегодня есть много людей, небольших инвесторов, готовых вкладываться в понятный агропромышленный комплекс, который вызывает меньше всего сомнений, - сказал он. - Один из механизмов будущего длинного капитала - IPO. Уверен, что бизнес завтрашнего дня возможно построить на небанковских деньгах, на более длинных, на частных".

Сегодняшняя цель - увеличить качество малого и среднего бизнеса, и на это направлены в том числе и меры господдержки, рассказал "РГ" генеральный директор, председатель правления "Корпорации "МСП" Александр Исаевич. "Нам нужно, чтобы больше компаний переходили из одной категории в другую и чтобы, даже выйдя из реестра МСП, они получали поддержку для того, чтобы набранный ими темп роста был логически продолжен. Поэтому появляется новая категория "МСП +". Вся поддержка будет фокусироваться на развитии, на стимулировании перехода из одной категории в другую", - сказал он.

При этом, по словам Александра Исаевича, малый бизнес уже вносит огромный вклад в развитие отечественной экономики, в том числе технологическое. К примеру, три из четырех компаний, которые сегодня занимаются разработками, - это субъекты МСП. В формирующемся сейчас реестре малых технологических компаний (МТК) уже находится более трех тысяч субъектов МСП. "По нашей программе кредитования высокотехнологичных компаний, которую мы реализуем по поручению правительства РФ, мы выдали трехпроцентные кредиты более 250 компаниям, более 42 миллиардов рублей", - сообщил гендиректор.

Точками роста для малого бизнеса могут стать развитие рынков сбыта и умение продавать свою продукцию дорого, считает Александр Калинин. Далее - повышение производительности труда, сокращение издержек бизнеса, особенно непроизводительных расходов, а также закупки государственных организаций и госкорпораций.