Volkswagen анонсировал обновленную Jetta

Компания Volkswagen анонсировала обновлённый седан Jetta. Американское подразделение Volkswagen анонсировало премьеру — до конца июня на рынок США выйдет модернизированный седан Jetta, который представят одновременно в стандартном варианте и его «горячей» версии GLI. Никакой информации о новинке американское представительство Volkswagen пока официально не представило, ограничившись тизером модели, однако первые сведения о машине уже просочились в прессу. Зато достоверна дата премьеры — автомобиль рассекретят уже 25 июня.

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Судя по единственному официальному изображению, седан получит новый передний бампер и воздухозаборник с «сотовой» сеткой. Владельцам автопроизводитель также оставил сообщение «Поехали» рядом с изображением шоссе и эстакады.

Предыдущие фотографии показывали, что модель будет иметь тонкую решётку радиатора с подсветкой нижней планки. Появятся новые фары и модернизированный интерьер с обновлённой приборной панелью и новой информационно-развлекательной системой.

Пока неясно, будут ли какие-либо изменения под капотом —нынешняя Jetta оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил и крутящим моментом 249 ньютон-метров, а GLI значительно мощнее, поскольку его 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 231 силу и крутящий момент 349 Нм.