Zeekr выпустит шесть новинок за три года: кроссоверы, универсал и вэн. Портал Car News China поделился фотографией с закрытой презентации, на которой схематично нарисованы будущие модели Zeekr. На подходе четыре вседорожника разных размеров, однообъёмник и бизнес-универсал. Больше всего данных о последнем: в следующем году пятую дверь добавят недорогому седану Zeekr 007 — это необходимо для европейских потребителей.

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Ближайшей новинкой Zeekr станет минивэн Mix: премьера уже состоялась, но остаются за кадром комплектации, цены и некоторые технические особенности. Также до конца года дебютирует среднеразмерный кроссовер Ark (внутризаводской индекс CX1E) — ожидается, что он тоже технически близок к седану 007.

В классе MPV в 2026 году появится Zeekr Beluga — что это будет за автомобиль пока не ясно. Также в течение двух лет появится вседорожник Zeekr Grampus, возможно, это будет самый большой и оснащённый SUV с максимальным набором опций. Два других кроссовера и универсал дебютируют в 2025 году, то есть в горизонте полутора лет.

Все электромобили Zeekr наверняка будут базироваться на платформе SEA, но для менее дорогих моделей будет использована «тележка» с пружинной подвеской и аккумулятором собственной конструкции, а для флагманов приберегут более современное шасси с двухкамерной пневмоподвеской и литий-ионными батареями с повышенной плотностью энергии.