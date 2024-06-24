Глава BMW M подтвердил разработку дикой четырехмоторной модели

Франк ван Мил пообещал журналистам Motor Trend, что первая «эмка» без топливного аналога «превзойдёт всё, что вы когда-либо видели». Топ-менеджер дал понять, что электромобиль М получит четырёхмоторную силовую установку, оригинальную батарею с улучшенным теплообменом и уникальное программное обеспечение. Ожидается, что пиковая отдача достигнет одного мегаватта (1360 лошадиных сил).

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Хотя в семействе «эмок» уже есть электромобили, и продажи весьма успешны, пока речь идёт о «компромиссных» моделях с бензиновыми и дизельными аналогами. На подходе «чистые» электромобили на новой платформе BMW Neue Klasse: такая М-модель станет быстрейшей и мощнейшей в истории марки.

Руководитель отдела разработок и исследований BMW Фрэнк Вебер уже намекал, что пиковая отдача электромобиля может достигнуть отметки один мегаватт (1360 лошадиных сил). Но по мнению босса M-подразделения важнее система векторизации тяги: индивидуальные электромоторы позволят поменять правила игры с точки зрения динамики и управляемости. При этом танковый разворот «эмкам» добавлять не станут.

Франк ван Мил пообещал, что электродвигатели BMW «станут эталоном», как бензиновые турбомоторы S58/S68 в М3/M4 и M5. Также баварцы предложат специальную батарею, которая сможет обеспечивать постоянную мощность двигателей без перегрева или ухудшения характеристик. Однако раньше 2026 года монструозную «эмку» ждать не стоит.