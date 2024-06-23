Kimera полностью рассекретила чистокровный гоночный рестомод K39
Kimera Итальянская компания Kimera Automobili, сделавшая себе имя на современных вариантах культового раллийного купе Lancia 037, представила самый экстремальный свой проект. Базовой моделью стал рестомод Evo37, полноприводная и усовершенствованная версия Evo37 превратилась в модель Evo38, а завершила формирование линейки безумная K39. Это уже не дорожная машина, а вполне себе полноценный трековый гоночный прототип, премьера которого состоялась на Пайкс-Пик.
Источником вдохновения для этой модели стала Lancia Beta Turbo Montecarlo — рестомод получил удлинённый кузов с ярко выраженными аэродинамическими компонентами, повторяющими форму классического итальянского спорткара. Авторы проекта заявляют, что дизайн K39 был вдохновлен старым гоночным автомобилем команды Martini Racing Team, которая доминировала на чемпионате мира в 1970-1980-х годах.
Гоночный автомобиль имеет более длинную хвостовую часть с массивным задним антикрылом и диодными фонарями под ним, плавник на крыше, расширители крыльев, боковые вентиляционные отверстия и массивный диффузор.
K-39 будет выпущен в традиционной ливрее Martini Racing. Технические характеристики модели не раскрываются, но заявлено, что машина получила углепластиковое шасси и кузовные панели из карбона. Тираж Kimera K39, а также стоимость нового гоночного прототипа в духе моделей для покорения Пайкс-Пик не названы.